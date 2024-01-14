Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrikada Yangın Çıktı

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektronik yedek parça üretim fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri olası patlamalara karşı, çevredekileri bölgeden uzaklaştırıyor.