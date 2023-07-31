Ankara Sincan'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direğe çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.