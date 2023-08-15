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Ankara Sincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Temelli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Malıköy Mahallesi'nde yapılan istihbarat değerlendirmesi sonucunda 350 elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Temelli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Malıköy Mahallesi'nde bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine operasyon yapıldı.

350 elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Jandarma Sincan Ankara Güncel Haberler

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