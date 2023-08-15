Ankara Sincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Temelli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Malıköy Mahallesi'nde yapılan istihbarat değerlendirmesi sonucunda 350 elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.