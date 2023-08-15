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Ankara Sincan'da Hobi Bahçelerinde Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki hobi bahçesinde skunk, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dron kullanılarak tespit edilen iki ayrı hobi bahçesine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda operasyon başlatıldı. Operasyonda dron kullanılarak yapılan tespitin ardından Ş.K. ve O.T. isimli şüphelilerin Yeni Cimşit Mahallesi'nde bulunan iki ayrı hobi bahçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 178 Kök skunk bitkisi, 150 gram kubar esrar, renkli reçeteye tabi 59 adet ilaç ile 4 adet ekstazi isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sincan Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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