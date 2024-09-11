Yasadışı Bahis Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri ve Diyarbakır merkezli yapılan 'SİBERAĞ-6' operasyonlarında 5 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarından toplam 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların, suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 74 şüpheli yakalandı.