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Ankara semalarında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara semalarında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı, muhteşem manzaralar sundu.

Ankara semaları gökkuşağı ile renklendi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Güncel
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