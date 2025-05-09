Ankara semalarında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı, muhteşem manzaralar sundu.
Ankara semaları gökkuşağı ile renklendi
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Güncel