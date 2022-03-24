ANKARA ? SEÇİM BARAJINI YÜZDE 7'YE İNDİRİLMESİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM ANAYASA KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda 17 saat süren mesainin ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile kabul edilen teklifle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki "Başbakan" ibareleri kanundan çıkartılıyor.