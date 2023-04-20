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Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncel Haberler

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun- Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ramazan Bayramı Samsun Ankara Güncel Haberler

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