Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı. Bayram tatilini fırsat bilen ve memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Kurban Bayramı Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.