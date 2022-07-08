Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilini fırsat bilen ve memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Kurban Bayramı Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title