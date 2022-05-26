ANKARA Sahil şeridindeki illerde "müsilaj" operasyonu - Haberler

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ANKARA Sahil şeridindeki illerde "müsilaj" operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı.

16 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik gerçekleşxtiriiyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, Silah, Güncel, Haberler

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