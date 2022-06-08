Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti - Haberler

Ankara Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerine ziyarette bulundu.

Nallıhan ziyaretinin ardından Beypazarı ilçesine geçen Kurtcebe, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak açılması planlanan eski kaymakamlık binasında incelemelerde bulunan Kurtcebe, binadaki eksikliklerin giderilerek faaliyete geçirilmesini istedi.

Beypazarı Devlet Hastanesine geçen Kurtcebe, Başhekim Yavuz Yavaş'tan bilgi aldı, hastaneyi gezdi, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtcebe, AA muhabirine, göreve gelmesinin ardından ziyaretler yaptığını belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kurtcebe, şunları kaydetti:

"Beypazarı zaten evvelden beri bildiğimiz, sevdiğimiz ve tanıdığımız bir yer. Ankara için gerçekten önemli bir ilçe, hem turistik açıdan hem kültürel açıdan. Beypazarı için de çalışmalarımız olacak. Gerek personel anlamında, gerek cihaz anlamında, gerek yeni birimler anlamında yeni çalışmalarımız var. Nallıhan'da da benzer şekilde açılışımızı gerçekleştirdik. Orada 2 acil sağlık hizmet istasyonunu, belediyemizin katkılarıyla yapılan istasyonları hizmete açıktık. Beypazarı'nda da yapılacak bazı yatırımlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Öncelikli olarak bunları hızla devreye sokacağız."