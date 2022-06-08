Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerine ziyarette bulundu.

Ankara Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerine ziyarette bulundu.

Nallıhan ziyaretinin ardından Beypazarı ilçesine geçen Kurtcebe, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak açılması planlanan eski kaymakamlık binasında incelemelerde bulunan Kurtcebe, binadaki eksikliklerin giderilerek faaliyete geçirilmesini istedi.

Beypazarı Devlet Hastanesine geçen Kurtcebe, Başhekim Yavuz Yavaş'tan bilgi aldı, hastaneyi gezdi, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtcebe, AA muhabirine, göreve gelmesinin ardından ziyaretler yaptığını belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kurtcebe, şunları kaydetti:

"Beypazarı zaten evvelden beri bildiğimiz, sevdiğimiz ve tanıdığımız bir yer. Ankara için gerçekten önemli bir ilçe, hem turistik açıdan hem kültürel açıdan. Beypazarı için de çalışmalarımız olacak. Gerek personel anlamında, gerek cihaz anlamında, gerek yeni birimler anlamında yeni çalışmalarımız var. Nallıhan'da da benzer şekilde açılışımızı gerçekleştirdik. Orada 2 acil sağlık hizmet istasyonunu, belediyemizin katkılarıyla yapılan istasyonları hizmete açıktık. Beypazarı'nda da yapılacak bazı yatırımlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Öncelikli olarak bunları hızla devreye sokacağız."

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Nallıhan Hisarcık Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title