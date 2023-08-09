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ANKARA-PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE, AÇILAN TACİZ ATEŞİ SONRASINDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı :

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

ANKARA(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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