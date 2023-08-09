ANKARA-PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE, AÇILAN TACİZ ATEŞİ SONRASINDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."
ANKARA(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel