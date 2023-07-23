Ankara'nın zorlu iklim yapısına rağmen yetiştirilen brokolinin hasadı başladı

ANKARA - Ankara'nın bozkır iklim yapısına rağmen yetiştirilen brokolinin hasadı başladı.

Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan bozkır ikliminde yetiştirilen brokolinin hasadı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde başladı. Sofralara gelmek için gün sayan brokoli, mevsimlik işçilerin zorlu şartlarda harcadığı mesai sonucu hasat ediliyor.

"Yaz döneminde hem dikimini hem de yetişen ürünlerin hasadını yapıyoruz"

Brokoliyi Ankara'nın sıcak şartlarında yetiştirdiğini belirten Dursun Erdoğan, "Brokoli için öncelikle yer hazırlığı gerekiyor. Düzgün bir yer hazırlığı yapıyoruz. Sonrasında dikimi gerçekleştiriyoruz dikimi gerçekleştirdikten sonra da asıl macera başlıyor aslında. Bizim dikim yaptığımız dönem aslında zor bir dönem brokoli için. Brokoli bildiğiniz gibi işte yani kışlık bir sebze. Biz yaz döneminde hem dikimini hem de yetişen ürünlerin hasadını yapıyoruz. Bunun için oldukça zor bir süreçten geçiyor. Hava sıcağı yüksek olduğu için brokolinin istediği sıcaklık yirmi, yirmi üç hatta yirmi beş derece. Ondan sonrası zorluyor brokoliyi aslında" diye konuştu.

Fazla güneş brokoliye zarar veriyor

Brokolinin güneş altında tutulmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Hasat dönemi sabahın erken saatlerini seçiyoruz özellikle. Çünkü güneş sıcaklığı vurduğu zaman çiçeklenme dediğimiz olayı yapıyor aslında brokoli. Bunun için sabahın erken saatlerini seçiyoruz hasatta. Sonrasında hemen depomuza götürüyoruz. Çok fazla güneş ışığı almadan brokoliyi işliyoruz" şeklinde konuştu.

"Her birine 'çocuk gibi' diyoruz"

Her bir brokolinin özel olarak yetiştirildiğini aktaran Erdoğan, "Doğal şartlar olsun, hastalıklar olsun, insan vücudu gibi düşünün, Biz hatta her birine 'çocuk gibi' diyoruz. İstedikleri dönem sularına vermediğiniz zaman, tabiri yerindeyse aşılarını yapmadığınız zaman size farklı tepkiler verebiliyorlar. Bu süreç sonunda da ürünler bozulabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Zorlayan tek şey yaz döneminde yetiştiriyor olmamız"

Brokolinin anavatanının İtalya olduğunu belirten Erdoğan, "Beypazarı'nda şu şekilde zorlandık; aslında Beypazarı sebzede marka bir şehir. Birçok sebze de yetişiyor zaten burada. Mikroklima dediğimiz bir havaya da sahip ama bizi zorlayan tek şey yaz döneminde yetiştiriyor olmamız" diye konuştu.

Brokolinin yetiştirildiği süre boyunca sürekli olarak suya ihtiyaç duyduğunu belirten Dursun Erdoğan, "Bu dönemde biz yarım saatlik bile kayıp yapmadan brokolinin yapraklarını her gün kontrol ediyoruz. Yapraklarından suya ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Yarım saat dahi kayıp bizim için çok önemli oluyor. Bu sefer strese girebiliyor. Brokoli bir kış sebzesi. Biz tam tersi yaz aylarında yetiştirmeyi deniyoruz. iki bin beş yılında başladık bu brokoli yetiştirmeye. Dediğim gibi havuç, ıspanak diğer sebzelerin zaten birçoğunu yetiştiriyoruz. Ama yaz aylarında brokoli yetiştiriciliği ekstra zor oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca brokoli yetiştirmeyi düşünenlerin bahse konu hassasiyetlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.