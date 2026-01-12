Haberler

Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme:
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlu yollarda kazalar meydana gelirken, çocuklar karla eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

ANKARA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da gece saatlerinde Ayaş, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası buz tutan yollarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Bazı kazalar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının salı ve çarşamba günleri etkili olması bekleniyor.

Haber: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
