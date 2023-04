Ankara'nın yıllara meydan okuyan gizemli manastırı: 'Alicin Jeosti'

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Jeosti yapısı gereği Trabzon'da bulunan Sümela manastırına benzetiliyor. Bu benzerlik dolayı yerli halk Alicin Jeostine Alicin manastırı adını koydu. Manastır hakkında çok az bilgiye sahip olan köylüler, yıllardır gizemini koruyan Alicin Jeositi'nin gizeminin çözülmesini bekliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Jeositi dik bir yamaç üzerine yapılması ve Trabzon'da ki Sümela Manastırına çok benzemesi münasebeti ile yerli halk tarafından Alicin manstırı olarak biliniyor. Manastır yıllardır değişen hava koşullarına ve doğal afetlere rağmen ayakta kalması şaşkınlık uyandırıyor. Çevre köylerde yaşan vatandaşların ise manastır hakkında çok az ve kulaktan doğma bilgilere sahip olması ise bu Jeoisti gizemli kılıyor. Yakın köylü vatandaşları ise bu duruma el atılarak Alicin Manastırı'nın araştırılmasını ve bilgi verilmesini bekliyor. Jeositi hakkında bilgi veren köylüler, manastırın eski tarihini bilemediğini dile getiren, Çeltikçi beldesi sakinlerinden Yüksel Can "Eskiye dayalı dedelerimizden amcalarımızdan duyduğumuz kadarıyla orada Romalıların yaşamış. Manastırın eski tarihini çok iyi bilemiyoruz. Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla Alicin deresinin çok güzel mesire alanı olduğunu biliyoruz. Bütün şehir hafta sonu buraya gelerek Alicin manastırının görüntü ve fotoğraflarını alıyor. Eski dedelerimiz tarafından Manastırın içinde 360 tane oda olduğunu söyleniyor. Tarihini bilmiyorum ama duyduklarımızdan Romalılara ait olduğu söyleniyor. Manastır sorulduğunda köylü hiçbir şey diyemiyor, şaşkın duruyorlar. Eski atalarımız bilir belki ama onlar da vefat etti" diyerek sözlerine son verdi.

"Manastır hakkında bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı kendimizi kötü hissediyoruz"

Alicin Manastırı hakkında, oranın bir define ve piknik alanı olarak bilindiğini dile getiren köylü halkından Ali Can "Köylü halkı manastıra çok önem vermiyor ve geçiştiriyor". Köylü halkı olarak manastır hakkında bilgi öğrenmek istediklerini dile getiren Can, "Bizim içinde çok karanlık, bize manastırı sorduklarında köyün yerlisi olduğumuz halde insanlara bilgi dahi veremiyoruz." Manastır hakkında bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı kendimizi kötü hissediyoruz". Son olarak manastırın güzelleştirilmesini ve korunmasını talep eden Can, "Manastırın turizme kazandırılmasını ve piknik yapmaya gelenler vatandaşların çöplerini doğaya bırakmamaları için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.