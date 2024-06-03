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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde erkek cesedi bulundu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki boş bir arazide hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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