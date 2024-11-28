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Ankara'nın Yeni Stadyumu Dünyanın En Uzun Çelik Çatıya Sahip Olacak

Ankara'nın Yeni Stadyumu Dünyanın En Uzun Çelik Çatıya Sahip Olacak
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Bakan Murat Kurum, Ankara'da inşa edilen yeni stadyumun 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumu olacağını açıkladı. Proje tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek, konferans salonu, müze ve antrenman salonları gibi sosyal donatılar içerecek.

Ankara'nın yeni stadyum kompleksi hızla tamamlanıyor

Dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumu olacak

Bakan Kurum: "Bu spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, "Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak" dedi.

Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından yeni bir stadyum kompleksi inşa ediliyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

Futbol topu görünümünde olacak

TOKİ proje uzmanı Mustafa Külahçı, ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyumun 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi olduğunu söyledi. Külahçı, stadyum hakkında şu bilgileri paylaştı: Stadyumun kabuk kısmında futbol topunun formu kullanılacak. Gün ışığından en yüksek oranda faydalanılacak şekilde tasarlandı. Projenin genel ilerlemesinde yüzde 53 seviyesine ulaştık. Zemin iyileştirmesi imalatları olarak yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanıldı. Betonarme inşaatta da yüzde 90 seviyesine gelindi.

Sosyal donatılar da olacak

Külahçı, projede konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da bulunduğunu kaydetti. Külahçı, "Projede stat sadece maçların oynanacağı gün futbol severlerin kullanacağı bir yer olmaktan çıkarılıp birçok branşta sporcuların, sporseverlerin ve gençlerin kullanacağı sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - Güncel
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