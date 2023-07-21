Ankara'nın verimli Çubuk Ovası'nda hububat hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki verimli ovada hububat hasadı başladı.

Kargın Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen programa katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çiftçinin sevincine ortak oldu.

Keleş ve Demirbaş, biçerdövere binerek buğday hasadını başlattı.

"Bu yıl verim güzel"

Programda konuşan Kaymakam Keleş, yüksek kesimlerdeki rekoltenin çiftçiyi memnun edeceğini söyledi.

Çubuk'ta bu yıl 120 bin dekar buğday ve 100 bin dekar arpa ekimi yapıldığını belirten Keleş, "Bu yıl verim gayet güzel. Bereketli bir hasat dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. İlçemiz Türkiye'nin en büyük tahıl ekiminin yapıldığı ovalardan bir tanesidir. Çiftçilerimiz de bilinçli, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızla çiftçilerimiz için güzel çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Belediye Başkan Demirbaş da bereketli bir hasat dönemi yaşayacaklarını ifade etti.

"Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz" atasözünü hatırlatan Demirbaş, belediye olarak çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tüm çiftçilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Demirbaş, "Emeklerine, alın terlerine sağlık. Çiftçimiz aylardır bunun çabası içindeydi. İlçemizde 220 bin dekarlık bir alan hububat ekim yapıldı. Gerçekten kaliteli ve rekoltesi yüksek ürünler elde ediliyor." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise dönümden 250-400 kilogram verim almayı beklediklerini kaydetti.

İlçede Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımına başladığını anlatan Gülle, "Çiftçilerimiz direkt biçimden sonra götürüp buğday ve arpayı ofise verebilir. Bundan dolayı emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.