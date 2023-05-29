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Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Palamut, Orkun, Özgün, Otoriter sokaklar ile 102. ve Vatan caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerleri ve dairelerdeki suyun tahliyesi için belediye ekiplerinin yanında vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çalışma yürüttü. Su birikintisinin yoğun olduğu yerlerde belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Palamut, Orkun, Özgün, Otoriter sokaklar ile 102. ve Vatan caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İş yerleri ve dairelerdeki suyun tahliyesi için belediye ekiplerinin yanında vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çalışma yürüttü.

Su birikintisinin yoğun olduğu yerlerde belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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