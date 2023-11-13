Ankara'nın Sincan ilçesinde otodan hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
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Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 6 otodan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarını işleyen Ç.P. suçüstü yakalandı. Ç.P. hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde "otodan hırsızlık" zanlısı suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu 9-11 Kasım'da ilçenin Tandoğan, Malazgirt ve Pınarbaşı mahallelerinde meydana gelen 6 "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarını işleyen Ç.P. tespit edildi.
Çalıntı malzemelerle suçüstü yakalanan ve hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu öğrenilen Ç.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.