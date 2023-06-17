Ankara'nın Sincan ilçesinde mahalleye bir aydır su verilmiyor

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Hürriyet Mahallesinde bulunan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yaklaşık bir aydır mahalleye su verilmediklerini söyledi. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, bir aydır su olmamasından dolayı birçok problemle karşılaştıklarını ifade etti. Vatandaşlar ASKİ tarafından bir an önce mahallelerine su verilmesini istiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Hürriyet Mahallesinde vatandaşların iddialarına göre mahalleye ASKİ tarafından yaklaşık bir aydır su verilmiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Hürriyet Mahallesinde bulunan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yaklaşık bir aydır mahalleye su verilmediklerini söyledi. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, bir aydır su olmamasından dolayı birçok problemle karşılaştıklarını ifade etti. Vatandaşlar ASKİ tarafından bir an önce mahallelerine su verilmesini istiyor.

"ASKİ'yi arıyoruz cevap vermiyor"

Mahalle sakinlerinden Ayten Eldemir, Mayıs ayının 26'sından beridir mahalleye su verilmediğini ifade ederek, "Çok mağduruz. Çocuklarımız okula gidiyor, çok mağdur oldular. Yatalak hastalarımız var. ASKİ'yi arıyoruz cevap vermiyor. Mahalle muhtarı ilgilenmiyor. Belediye ile de iletişime geçtik, hiç umursamadı. Bir ASKİ suyu getiremez mi? Hiçbir bilgi alamadık, telefonlar yüzümüze kapandı. Evlerimiz, sığınaklarımız pislik içerisinde" dedi.

"Çocuğum mikrop kaptı susuzluktan"

Mahalle sakinlerinden Ebru Acar, yaklaşık bir aydır sularının olmadığını belirterek, "ASKİ'yi arıyoruz, diyorlar suyunuz gelecek. Hiçbir şekilde suyumuz gelmedi. Çocuklarım okula gidiyor, hiçbir şekilde banyo yapamadılar. Diğer çocuğum mikrop kaptı susuzluktan. Hiçbir yere gidemiyoruz. Mağduriyet içerisindeyiz burada. Çamaşırlarımız, bulaşıklarımız birikti" diye konuştu.

"Vatandaş gözüyle bakılmıyoruz"

Seçimlerin ikinci turundan bu yana mahallelerinde su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden, mahalle sakini Emre Can Soner, "Bölgenize su verdik diyorlar ama biz nedense göremedik o suyu. ASKİ ile iletişime geçtim, Beyaz Masa'dan 153'ü aradım şikayet kaydı oluşturdum. Su bir insanın temel ihtiyacıdır. Kişisel bakımlarımızı yapamıyoruz, evlerimizi temizleyemiyoruz. Bulaşıklarımız, çamaşırlarımız var. Bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Vatandaş gözüyle bakılmıyoruz. Bize yapılan muamele hayvan muamelesi" dedi. - ANKARA