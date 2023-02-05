Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu Güncel Haberler Başkentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları dondu. Başkentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü gece saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle yer yer buz tuttu. Parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanları, bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suların buz kalıpları oluşturmasıyla daraldı. Beyaz örtüyle kaplanmasıyla ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı parktaki kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Kuğulu Park Çankaya Ankara Güncel Haberler

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