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Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor

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Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluşan ve 'Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen renkli tepeler ve Kuş Cenneti, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor

ANKARA - Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler ve Kuş Cenneti, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı' kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunarken gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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