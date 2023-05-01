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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Mert Can G'ye, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sezdirmez Sokak'taki evinin önünde bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mert Can G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Pursaklar Mert Can Ankara Güncel Haberler

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