Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Mert Can G'ye, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sezdirmez Sokak'taki evinin önünde bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mert Can G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.