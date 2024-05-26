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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gülpınar Mahallesi'ne yeni lojman talebi

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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayanlar, mahallede görev yapacak din görevlisi için yeni lojman talep etti. Mahalle muhtarı ve sakinler, lojman sorunu nedeniyle imam görevlendirmelerinde sorun yaşandığını belirterek, yetkililerden lojman yapılmasını ve din görevlisi atanmasını istediklerini dile getirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayanlar, mahallede görev yapacak din görevlisi için yeni lojman talep etti.

Mahalle muhtarı Ömer Kaya, mahalledeki lojmanın eski olduğunu, kullanılabilecek durumda olmadığını söyledi.

Lojman sorunu nedeniyle imam görevlendirmelerinde sorun yaşandığını kaydeden Kaya, yetkililerden mahalleye lojman yapılmasını ve din görevlisi atanmasını istediklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Hayati Karataş da mahallenin şehir merkezine 60 kilometre mesafede olduğunu, bu nedenle atanacak görevli için lojman gerektiğini ifade ederek, lojman talebini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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