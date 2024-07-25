Ankara'nın Nallıhan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti
Ankara'nın Nallıhan ilçesine atanan Kaymakam Semih Doğanoğlu, ilçe esnafını ziyaret ederek tanışma ve sohbet gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Doğanoğlu, sorun ve talepleri de dinledi.
Ankara'nın Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, ilçe esnafını ziyaret etti.
İlçeye bir süre önce atanan Doğanoğlu, iş yerlerini ziyaret ettiği esnafla tanışıp sohbet gerçekleştirdi.
Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Doğanoğlu, sorun ve talepleri de dinledi.