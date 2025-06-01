Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Yangın: İki Evde Maddi Hasar

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Yangın: İki Evde Maddi Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan ilçesinde Aziz Çiftçiye ait bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğindeki eve sıçradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı ve iki evde maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangında iki evde maddi hasar oluştu.

Nasuhpaşa Mahallesi İnkılap Caddesinde Aziz Çiftçiye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iki evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı

Başarısızlığın faturası ağır! Tam 10 isimle yollar ayrıldı
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti

Yılan ısırığı can aldı! Hastanede yaşamını yitirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.