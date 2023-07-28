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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Bozyaka Mahallesi D-100 kara yolunda M.E.K'nin kullandığı 34 FZP 502 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye (75) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan dereye devrilen otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bozyaka Mahallesi D-100 kara yolunda M.E.K'nin kullandığı 34 FZP 502 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye (75) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan dereye devrilen otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

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