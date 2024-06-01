Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.K. yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki S.K. ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

B.K. yönetimindeki 06 REZ 08 plakalı otomobil, Nallıhan- Ankara kara yolu Atça Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araçtaki S.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nallıhan trafik Ankara Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title