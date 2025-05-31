Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Çöp Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Çöp Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi yaralandı.

Nallıhan Belediyesine ait T.Ö. (40) idaresindeki 06 NCG 84 plakalı çöp kamyonu, Ankara-Nallıhan kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan işçi E.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı

Meğerse bu yüzden stadyumda veda etmek istememiş
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Çocuklarının gözü önünde babanın burnunu kıran saldırgan kendini böyle savundu

Ülke gündemine oturan saldırgan kendini böyle savundu
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

45 yıllık öğretmene duygusal veda! Kuyruğun sonu görünmedi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.