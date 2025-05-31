Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Çöp Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi yaralandı.
Nallıhan Belediyesine ait T.Ö. (40) idaresindeki 06 NCG 84 plakalı çöp kamyonu, Ankara-Nallıhan kara yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan işçi E.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel