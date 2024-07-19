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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yıldırım isabet etmesi sonucu başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağlıca Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangına Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 personel müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ve Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleriyle, diğer kurumların da araç ve su tankeri desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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