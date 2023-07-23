Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, Ekin Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İrfan K, iki bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İrfan K'nın durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ekin Mahallesi 1613 Cadde'de, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İrfan K, iki bacağından da yaralandı.
İrfan K, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.