Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Ekin Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İrfan K, iki bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İrfan K'nın durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.