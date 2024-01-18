Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde Altıağaç Mahallesi'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Altıağaç Mahallesi Gazneli Mahmut Caddesi'nde dün gece saatlerinde İ.G, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan İ.G, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.