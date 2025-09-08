Ankara'nın Mamak İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden çıkan Enes K, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işine gitmek için çıkan Enes K, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Enes K, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel