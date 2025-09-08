Ankara'nın Mamak İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işine gitmek için çıkan Enes K, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Enes K, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.