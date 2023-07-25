Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Elvan D. ve Sinan D, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan iki yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.