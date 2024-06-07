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Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak nedeniyle bir binanın otoparkı su bastı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir binanın otoparkı su altında kaldı. Bazı araçlar sular altında kaldı ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçları kurtardı. Sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak nedeniyle bir binanın otoparkını su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki Bahçeleriçi Mahallesi'nde 5 katlı binanın altındaki otoparkı su bastı.

Otoparkta sular altında kalan 3 araçtan birini vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarırken, su tahliye edildi.

Apartman sakinlerinden Vahit Babadağ, AA muhabirine, sağanak için "büyük bir felaketti" ifadesini kullandı.

Üst caddelerden akan suyun apartmanın otoparkını bastığını anlatan Babadağ, aynı zamanda çalıştığı iş yerini de su bastığını söyledi.

Babadağ, "Sel geldi, aracı görünce komşuya haber verdik. Biz geldiğimizde otoparka giremedik. Sular aracı kaydırıp yan binanın istinat duvarına yasladı. Bir aracı halatla komşumuzun kamyonuyla çıkarttık." diye konuştu.

Öte yandan, Çankaya'nın Beşevler semtinde de yolda biriken su birikintisi vidanjörlerle boşaltıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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