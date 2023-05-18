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Ankara'nın köyleri dolu ile beyaza büründü

Ankara'nın köyleri dolu ile beyaza büründü

Güncel Haberler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu tanelerinin bölgede fazlaca yağması sebebiyle Kavaközü köyü çayının debisi yükselmesiyle su taşkınları meydana geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin bölgede fazlaca yağması sebebiyle Kavaközü köyü çayının debisi yükselmesiyle su taşkınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yurdun farklı kesimleriyle ilgili sağanak uyarıları yapılmıştı. Ankara kent merkezindeki sağanak, köylerde dolu olarak etkisini hissettirdi.

Dolu, Kızılcahamam ilçesine bağlı Kavaközü köyünde hayat olumsuz etkilerken, tarla ve seralar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle köyler beyaza bürünürken çayların taşması sonucu sel meydana geldi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

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