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Ankara'nın Kırsal Kalkınma Projesi 'Başak' Kapsamında 98 Köy Evi Teslim Edildi

Ankara'nın Kırsal Kalkınma Projesi 'Başak' Kapsamında 98 Köy Evi Teslim Edildi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Başak Projesi' ile 903 kırsal mahallede servisi artırmayı hedefliyor. Proje, şehirden kırsala dönüşü teşvik etmek için 98 köy evinin teslimatıyla başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal bölgelerde kalkınmayı desteklediği kentten kırsala dönüşü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Başak Projesi" kapsamında 98 köy evinin teslim edildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, nüfusu 5 binin altında kalan 903 kırsal mahalleye hizmet vermeyi amaçlayan projenin, özellikle kentten kırsala dönüş yapmak isteyen vatandaşlara teşvik sağladığı belirtildi.

Projenin kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi artırmak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla yöresel mimariye uygun olarak hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, kırsal mahallelerde yoğun ilgiyle karşılandığı ve 60 metrekareden 199 metrekareye kadar 11 farklı tipte köy evi seçeneği sunduğu bilgisi verildi.

Başak Projesi ile 2025 yılının ilk ayında toplam 98 köy evinin teslim edildiği, en fazla teslimin ise 20 proje ile Mamak ilçesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada Gölbaşı, Çubuk, Kalecik ve Keçiören ilçelerinde 8 projenin çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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