Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve ağır şekilde yaralandı. Yaralı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Aksaray Caddesi'nde, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Fevzi U, baş ve boyun bölgesinden ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastenesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.