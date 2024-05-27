Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atapark Mahallesi Başkent Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, gecekonduda bulunan 45 yaşındaki Servet Atmaca yaşamını yitirdi.