Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangında 45 yaşındaki Servet Atmaca hayatını kaybetti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Atapark Mahallesi Başkent Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, gecekonduda bulunan 45 yaşındaki Servet Atmaca yaşamını yitirdi.