Ankara'nın Karadenizi'nde yaylalar yeşillendi

Hafta sonları Ankaralılar Kızılcahamam yaylalarında nefes alıyor

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan yaylalar baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Karadeniz'i anımsatan görüntüsüyle Ankaralıların uğrak yeri olan yaylalar, vatandaşların kamp ve piknik yapmak için tercihleri arasında.

Ankara'nın kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam'ın yaylaları, doğasıyla Karadeniz'i anımsatıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe gelmesi ile 3 günlük tatili fırsat bilen Ankaralılar kamp ve piknik için Karadeniz'i andıran görüntüsüyle Salın Yaylası ve Karagöl'ü tercih ediyor. Yaylada bulunan inek ve koyunların ise otlandığı görülürken, tarihi evlerin de vatandaşların fotoğraf çekinmek için uğrak yeri olduğu görüldü.

Vatandaşlar, Kızılcahamam Belediyesinin doğaya çöp atmama konusunda uyarılarına rağmen kişilerin atıklarını bırakmalarından rahatsız olduklarını belirttiler.

Üniversite sınavına hazırlandığını ve sınav stresini atabilmek için Ankara'nın yaylalarında hobi olarak fotoğraf çektiğini belirten Emre Cebeci, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınav tarihi yaklaştı ve sınav stresi başladı. Kafamı dağıtmak için ailemle birlikte, tatili fırsat bilip Ankara'da böyle bir kaçamak yaptık. Hobi olarak yeşil alanlarda fotoğraf çekiyorum. İnsanlar Ankara'da bu kadar yeşil alanın olduğunu bilmiyor. Buralar pek bilinmeyen yerler. Yaylalar adeta Karadeniz'i andırıyor" ifadelerini kullandı.