Ankara'nın Kalecik İlçesinde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21.42'de, 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.