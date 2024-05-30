Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Halk Oyunları Şöleni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları Şöleni renkli gösterilere sahne oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerden toplam 13 halk oyunu ekibi etkinliğe katıldı. Program sonunda öğrenciler, velileri ve öğretmenler birlikte oyun havaları oynadı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Oyunları Şöleni düzenlendi.

Millet Bahçesinde yapılan etkinliğe ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam13 halk oyunu ekibi katıldı. Yurdun değişik bölgelerinden halk oyunları gösterilerinin sergilendiği şölen renkli gösterilere sahne oldu. Aileler de alkışlarla çocukların sevincine ortak oldu.

Programın bitiş anonsuyla alana gelen öğrenciler, velileri ve öğretmenler birlikte oyun havaları oynadı.

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kahramankazan Ankara Şölen Eğitim Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title