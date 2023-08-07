Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında ev ve meyve bahçesi zarar gördü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek Mahallesi'nde çıkan yangında 2 ev ve meyve bahçesi zarar gördü. Yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda bir ev ve birçok ağaç zarar gördü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahalesindeki ağaçlık alanda çıkan yangında 2 ev ve meyve bahçesi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Ova çayı Dere yatağındaki ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oldukça geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için uğraşan itfaiye ekiplerine civar köylüler de traktörleriyle tarlaları sürerek destek oldu.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Cevdet akına ait oturdukları baraka ev, 2 koyun ve tavukları telef oldu. Ayrıca Mahmut Paç'a ait 250 badem ağacı zarar gördü. Tarlalarda hasat sonrası toplanmayı bekleyen saman balyaları yandı.

Peçenek Muhtarı İbrahim Karabacak AA muhabirine yaptığı açıklamada dün ormanın içindeki cam kırığından çıktığı tahmin edilen yangının ardından itfaiye gelene kadar köylülerin kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini belirterek, "Evin birini kurtardık ama diğerini kurtaramadık. Burada rüzgar da vardı hava da çok sıcaktı. Ankara'dan itfaiyeler gelene kadar tankerlerle Kazan İtfaiyesi ile bu kadar yapabildik. Şükürler olsun can kaybımız yok. Ha ne var mal sahibi olarak şu barakamız yandı. Maddi manevi arkadaşımızın zararları var. Başka da dallarımız yandı. Çay içinde yeşil ağaçlarımız vardı onlar yandı." dedi.