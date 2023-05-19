Ankara'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahramankazan'da Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde devam eden törende, Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, oratoryo, koro, tekvando ve halkoyunları gösterileri sundu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilen törende konuşan öğretmen Canan Yavuz, gençlere seslenerek, gençlerin milli değerlerine bağlı, geleceğe güvenle bakarak yetişmeleri 19 Mayıs ruhunu anlayıp benimsemelerinin gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesindeki tören de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Atatürk Sahil Parkı'nda kutlama programıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e cevabı öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okudu.

Bayrak gösterisinin ilgi gördüğü törene Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan İnan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımının gösterisinin ardından tören sona erdi.

Beypazarı

Beypazarı'ındaki Hanlarönü Meydanı'nda İstiklal Marşı ve çelenk sunumuyla başlayan törende, Atatürk Parkı'ında "Gençlik Atatürk'ün izinde" resim sergisi açıldı.

Ayrıca stadyumda devam eden kutlama programında halkoyunlar, jimnastik ve tekvando gösterisi ile atletizm yarışları ve spor şenlikleri düzenlendi.

Gençlik Haftası kutlamalarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve kupaları verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da attığı ilk adımın Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu kaydetti.

Bediz, akşam saat 21.30'da motosiklet ve off-road araçlarıyla şehir turu atılacağını bildirdi.