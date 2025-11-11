Ankara'nın İlçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri

Ankara'nın Beypazarı, Çubuk, Kahramankazan ve Polatlı ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Etkinliğe Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcıları Sezai Tolunay ve Aytekin Tiftikci, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal da katıldı.

Programın ardından vatandaşlara, ceviz, servi ve ladin fidanları hediye edildi.

Huzurevi sakini meyve çekirdekleri ekti

Çubuk ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yapılan etkinlikte kutlandı.

Toprağa yaklaşık 1000 karaçam fidanı dikilen etkinlikte, Kaymakam Vekili Üzeyir Aziz Özeren, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Orman İşletme Şefi Volkan İlhan, huzurevi sakinleri ve öğrenciler yer aldı.

Demirbaş, programdaki konuşmasında, "Gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan biri yeşil Türkiye'dir. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla 7'den 77'ye herkesle fidanları toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan huzurevi sakinlerinden 75 yaşındaki çiftçi emeklisi Eriş Doğan, biriktirdiği meyve çekirdeklerini toprağa ekti.

Doğan, yediği meyvelerin çekirdeklerini sakladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evlenmedim, çocuğum yok ama diktiğim her ağaç çocuğum gibi. Bir ağaç bir ömre bedeldir. Elinden gelene kadar herkes ormana, toprağa meyve fidanı diksin. Ben 5-10 bin civarında fidan dikmişimdir. Toprağa düşen her çekirdek, bir yaşam umududur."

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de toprağa 1100 fidan dikildi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, öğrencilerle birlikte fidanlara can suyu verdi.

Polatlı ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü'nde protokol üyeleri ve öğrenciler, yangından etkilenen Üçpınar mevkisindeki alanda 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Atilla Kantay ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, öğrencilerle dikilen fidanları suladı.

Etkinlikte konuşan Kantay, "Ağaçlandırma faaliyetimizi yangınla zarar görmüş bu sahada gerçekleştirerek hem doğayı onarıyor hem de çocuklarımıza yeşilin bereketini anlatıyoruz. Bölgemizin habitatına uygun fidanlarla bu alanı daha yeşil ve güzel hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.