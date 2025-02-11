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Ankara'nın Güdül İlçesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Güdül İlçesinde Yangın Çıktı
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Güdül ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde D.Ç'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra alevler, iki eve daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Evlerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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