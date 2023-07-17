Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Yağlıpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.