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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 59 kilo 60 gram esrar ele geçirildi

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 59 kilo 60 gram esrar ele geçirildi

Ankara narkotik ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Ankara narkotik ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depremler nedeniyle oluşan yoğun trafikten faydalanarak başkente uyuşturucu sokmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Gölbaşı ilçesinde Niğde Otoyolu gişelerinde 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 59 kilo 60 gram esrar ile 8 bin 400 lira ve 300 dolar ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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