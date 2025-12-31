Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinin bazı mahalleleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Çubuk'ta sabah başlayıp aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerdeki mahallelerde etkisini artırdı.

Yağışın ardından Çubuk 2 Barajı, Karagöl ve çevresindeki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, kaldırımları da kardan temizledi.

Beypazarı ilçesinde de sabah başlayan kar, bazı mahallelerde etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra tarihi ve turistik yerlerle yüksek kesimler beyaza büründü.